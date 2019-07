Vriendin Mo Nitcheu: “Mijn toekomst was met hem”

Een uitvaartcentrum in hartje Runkst, Hasselt. Hartverscheurend en luid wordt er gehuild telkens familie en vrienden binnenkomen. Moeder Alvine is ontroostbaar, ook al knuffelen vier armen haar. In de rouwkapel ligt haar oogappel, haar Mo. Opgebaard. Hij is geen twintig mogen worden, deze veelbelovende voetballer. Ik geef hem een kruisje. Mo Nitcheu was, net als de hele familie, zeer gelovig, zeer christelijk. “Iemand die zo jong sterft, dat is altijd verschrikkelijk”, zegt een oude vrouw in het voorbijgaan.