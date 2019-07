Servië verovert bronzen medaille op EK basket na ruime winst in troostfinale

Servië heeft zondag op het EK basket voor vrouwenteams in Belgrado de bronzen medaille veroverd. De gastvrouwen klopten in de kleine finale Groot-Brittannië met 81-55. Later zondag strijden titelverdediger Spanje en Frankrijk om het goud.

Groot-Brittannië botste in de halve finales op Frankrijk (63-56), dat in de kwartfinales een einde maakte aan het toernooi van België. Servië moest zijn meerdere erkennen in Spanje (71-66).

Spanje en Frankrijk stonden tijdens de vorige editie in 2017 ook al tegenover mekaar in de finale. La Roja trok toen aan het langste eind. Ook in 2013 keken beide landen mekaar in de ogen in de finale, met opnieuw Spaanse eindwinst. Tussendoor, in 2015, schopte Frankrijk het andermaal tot de eindstrijd, maar het botste toen op Servië. Spanje moest dat jaar vrede nemen met brons.