Honda heeft interesse in Formule E

Honda heeft interesse in een eventuele deelname aan de Formule E, de elektrische tegenhanger van de Formule 1.

In 2015 maakte Honda als motorleverancier van McLaren een comeback in de Formule 1. Na drie dramatische jaren gingen McLaren en Honda echter uit elkaar maar dit jaar lijkt de weg naar succes dan toch bewandeld te kunnen worden.

In Oostenrijk wist voor het eerst sinds de comeback een F1-bolide met Honda-motor te zegevieren. Eindelijk dus succes in de Formule 1 voor Honda, maar de Japanse constructeur kijkt ondertussen ook naar de Formule E, de elektrische tegenhanger van de Formule 1.

Honda heeft openlijk haar ambitie uitgesproken om in de komende jaren eventueel deel te nemen aan de Formule E. Volgens Honda is het een ideaal platform om haar eigen ambities op het vlak van elektrische wagens in de verf te zetten.

"We voeren gesprekken met Alejandro Agag," aldus Masashi Yamamoto van Honda F1 tegenover 'Motorsport.com'. "De Formule E vindt in steden plaats of als straatraces, het is meer een advertentieplatform dan puur een raceklasse."

Voor Honda zou het daardoor een ideaal platform zijn om haar nieuwe elektrische modellen mee in de kijker te zetten. De komende jaren brengt Honda immers heel wat nieuwe elektrische wagens uit.

"Er zijn heel wat klanten van Honda die interesse in onze elektrische wagens tonen en het is dan ook goed om hen aan te trekken," aldus Yamamoto.

"Er moet technologie zijn die we van de races op onze gewone wagens kunnen gebruiken. Dat is ook de reden waarom we interesse tonen."`

Honda zou echter wel pas ten vroegste in 2021/2022 deelnemen aan het Formule E-kampioenschap. De startgrid in de Formule E lijkt trouwens nu al overvol met onder andere Mercedes dat volgend seizoen de raceklasse vervoegt.

