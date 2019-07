Opnieuw geen Nederlandse wereldtitel: Oranje Leeuwinnen ondergaan wet van de sterkste en verliezen van de VS

Ze waren er helemaal klaar voor om eindelijk wereldkampioen voetbal te worden, maar het mocht opnieuw niet zijn voor Oranje. De Nederlandse vrouwen gingen in het Franse Lyon onderuit in de WK-finale tegen een superieur Amerika, de nummer 1 op de FIFA-ranking. Dat werd voor de vierde keer wereldkampioen door met 2-0 te winnen. De doelpunten waren van Megan Rapinoe (op penalty na tussenkomst van de VAR) en Rose Lavelle.

Bij de Amerikanen nam sterspeelster Megan Rapinoe opnieuw haar plaats in de basis in. Zij was niet fit voor de halve finale tegen Engeland (2-1) maar werd de voorbije dagen met succes klaargestoomd voor de finale. De VS begon als favoriet en drukte Nederland van de eerste minuut tegen het eigen doel, maar vond in de eerste periode geen gaatje. Oranje loerde op de counter, al lukte het niet om Amerika pijn te doen.

Op het uur vond de VS dan toch de opening, toen de VAR een penalty gaf nadat Stefanie van der Gragt met een hoog been Alex Morgan de doorgang versperde. Rapinoe (61.) faalde niet en trapte de 1-0 binnen. Met een fraaie knal verdubbelde Rose Lavelle (69.) nadien de score. Na deze treffer kon Nederland niet meer reageren. De VS kreeg kans op kans om de score verder uit te diepen, maar werkte nonchalant af.

Foto: REUTERS

De Verenigde Staten verdedigden in Frankrijk hun titel en pakken hun vierde wereldtitel, na winst in 1991 (in de eerste editie), 1999 en 2015. Voor Nederland was het de eerste WK-finale. In 2017 veroverde Oranje in eigen land zijn eerste Europese titel.

Zweden pakte zaterdag het brons door in de kleine finale in Nice met 2-1 te winnen van Engeland.