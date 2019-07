Jumbo-Visma heeft vandaag de ploegentijdrit gewonnen in de Ronde van Frankrijk, de Nederlander Mike Teunissen blijft in het geel. Drie Limburgers rijden mee in deze Tour: Tim Wellens, Dylan Teuns & Jasper Philipsen. Wellens & Teuns werden aan de Tourstart in Brussel verwacht, maar de selectie van Philipsen kwam ietwat onverwacht. Maar de neoprof uit Ham kijkt daarom niet minder uit naar zijn eerste grote ronde.