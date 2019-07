Hasselt / Maaseik -

De bestrijding van de eikenprocessierups moet grensoverschrijdend worden aangepakt. Dat zeggen experten in Belgisch én Nederlands Limburg. Samen met de provincies Antwerpen en Noord-Brabant in Nederland wisselen beide Limburgen informatie uit over hoe ze de rups best bestrijden. Zo ging onze provincie deze week een proefproject bekijken in Born, vlak over de grens in Maaseik.