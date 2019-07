Eigenaar vindt ontsnapte uil van diefstal terug

Diepenbeek -

Toen dieven woensdagochtend binnendrongen in het uilenverblijf in de wijk Rozendael in Diepenbeek, kregen ze te maken met drie geïrriteerde Siberische jonge Oehoe uilen. “Twee uilen hebben ze kunnen meenemen de derde is gaan vliegen. Die heb ik zondagochtend 500 meter verderop gezond en wel teruggevonden”, aldus eigenaar Ronny Van Berghen.