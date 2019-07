De Heilig Hartlaan in Tessenderlo werd deze namiddag van 12.45 tot 15 uur afgesloten voor alle verkeer. Bij het chemisch bedrijf Vynova werd een lek ontdekt in een tankwagen met benzylchloride.

Dat is een vloeistof met stekende geur die in de chemische industrie wordt gebruikt. “Wellicht was de oorzaak een dichting die niet goed werd afgesloten”, zegt sectorcommandant Werner Van Kerckhove van ...