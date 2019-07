Aernouts valt net naast podium op Challenge Roth, Goetstouwers tweede in Klagenfurt

Bart Aernouts is zondag vierde geworden in de Challenge Roth, één van de belangrijkste internationale triatlonwedstrijden op de lange afstand van het jaar. Onze 35-jarige landgenoot maakte nog enkele plaatsen goed tijdens een sterke afsluitende marathon, maar strandde op veertig seconden van het podium. De zege ging naar de Duitser Andreas Dreitz. Op de Ironman van Klagenfurt was er dan weer een knappe tweede plaats van de 27-jarige Stenn Goetstouwers.

Bart Aernouts was met grote ambities afgezakt naar Roth in het Duitse Beieren. De Challenge Roth is één van de grootste en meest prestigieuze triatlonwedstrijden op de internationale kalender. Aernouts won de wedstrijd al eens in 2017 en had er - op het WK in Hawaï na - zijn belangrijkste doel van het seizoen van gemaakt.

Onze landgenoot kwam op bijna acht minuten van leider Jesper Svensson uit het water en begon aan een lange achtervolgingsrace. Zoals Aernouts vooraf had gevreesd maakten de Duitse hardrijders Andreas Dreitz en Andi Böcherer op het heuvelachtige fietsparcours de wedstrijd bijzonder hard. In de achtergrond raapte Aernouts solo in sneltreintempo tegenstanders op. Halfweg de 180 kilometer op de fiets was de 35-jarige Belgische triatleet al opgeschoven naar de achtste plaats. Hij begon aan de afsluitende marathon als zesde, maar de achterstand van negen minuten die hij had opgelopen op leider Dreitz bleek voor superloper Aernouts te groot om nog te overbruggen.

Aernouts liep een marathon in 2:47:49, de derde tijd van alle deelnemers. Maar dat volstond net niet om nog op het podium te geraken. De zege ging naar Andreas Dreitz in een tijd van 07:59:02. Daarmee hield hij de Zweed Jesper Svensson (08:02:20) en de Australische ex-wielerprof Cameron Wurf (08:04:08) ruimschoots af. Bart Aernouts (08:04:48) kwam veertig seconden te kort voor het podium. Jef Van Meirhaeghe was de tweede Belg op de negentiende plaats (08:38:14).

Goetstouwers tweede in Klagenfurt

Op de Ironman van Klagenfurt in Oostenrijk was er een knappe tweede plaats van Stenn Goetstouwers. De 27-jarige Kalmthoutenaar, die nog geen prof is, finishte in stormachtige weersomstandigheden in 08:25:53. Enkel de Deen Daniel Baekkegard (08:14:26) deed beter. Een onverhoopte prestatie van de pupil van Marc Herremans, die nog maar zijn tweede volledige Ironman afwerkte. Bij de vrouwen ging de overwinning naar de ongenaakbare Daniela Ryf.