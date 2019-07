Waarom de koning niet naar de uitzending van ‘Vive le vélo’ in zijn eigen achtertuin kwam

De VRT-talkshow ‘Vive le vélo’ was zaterdagavond te gast in de tuin van het koninklijk paleis in Laken. Een uitzonderlijke gebeurtenis, waardoor de geruchtenmolen op hoog toerental begon te draaien. Zo werd er volop gespeculeerd dat koning Filip zelf zou opduiken in de uitzending. Maar de koning stuurde zijn kat...

De Ronde van Frankrijk staat dit jaar in het teken van de 50ste verjaardag van de eerste Tourzege van Eddy Merckx. Omdat ook het Belgische koningshuis iets speciaals wilde doen om de grootste wielrenner aller tijden te eren, mocht de VRT de Tour-talkshow ‘Vive le vélo’ op de dag van de Grand Départ in Brussel uitzenden vanuit de tuin van het koninklijk paleis in Laken. “Zaterdag start de Tour in Brussel! De eerste rit is een eerbetoon aan vijfvoudig winnaar Eddy Merckx en eindigt vlak voor het Kasteel van Laken. Een unieke gelegenheid om Vive le Vélo uit te nodigen!”, maakte het paleis woensdag bekend op Twitter.

“Wij hebben niks gevraagd, zij hebben de vraag gesteld”, zei presentator Karl Vannieuwkerke woensdag aan Het Nieuwsblad. “In september vorig jaar kregen we een mail van de hofmaarschalk, in april kwam de vraag opnieuw. Er is ons verteld dat ‘Vive le vélo’ “heel wat fans” heeft op het paleis, ik kan niet zeggen wie dat precies is. Het is een hele eer, want het is de eerste keer dat op die plek een liveshow wordt uitgezonden.” Ook Vannieuwkerke tastte toen nog in het duister of de koning zelf zou opduiken. “Ik denk wel dat de koning nieuwsgierig is en zijn kinderen ook. In zijn plaats zou ik zeker langskomen. Maar hij zit sowieso niet in de uitzending.”

Huwelijksverjaardag

Toch bleef het gerucht over een gastoptreden van de koning in de talkshow circuleren. Maar zaterdagavond was er geen spoor van de koning te bekennen in de uitzending. De koning bleek namelijk verwacht te worden op de viering van de 60ste huwelijksverjaardag van koning Albert en koningin Paola. De ouders van de koning wonen in het kasteel Belvédère, tegenover het paleis in Laken.