Kris Van Dijck (N-VA), burgemeester van Dessel en voorzitter van het Vlaams Parlement, is vorige week betrapt op dronken rijden. In de nacht van dinsdag op woensdag was hij met zijn auto tegen een aanhangwagen gebotst. Toen de politie ter plaatse kwam, stelde ze vast dat het Kris Van Dijck was die achter het stuur zat. Hij had 1,4 promille in het bloed.