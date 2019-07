Materiaalproblemen kost Belgian Hammers podiumplaats op WK triatlon mixed relay

De Belgian Hammers zijn zondag zevende geworden op het WK triatlon mixed relay in Hamburg. Titelverdediger Frankrijk verlengde met succes zijn wereldtitel.

De Fransen, vertegenwoordigd door Vincent Luis, Cassandre Beaugrand, Emilie Morier en Leo Bergère, legden de 300 meter zwemmen, zeven kilometer fietsen en 1,7 kilometer lopen af in 1:20.18. Daarmee waren ze vier seconden sneller dan het Duitse viertal. Australië pakte brons in 1:20.43.

Het Belgische kwartet, met Valérie Barthelemy, Marten Van Riel, Claire Michel en Jelle Geens, werd zevende in 1:21.20. Geens, die zaterdag nog derde werd in de WTS-manche in Hamburg, had als slotloper materiaalproblemen. Zo kwamen de Belgian Hammers te kort voor het podium.

