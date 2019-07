Het was raadslid Yves Chanson (N-VA) die tijdens de laatste gemeenteraad de kat de bel aanbond en voorstelde om bij Vlaams minister voor dierenwelzijn Ben Weyts enkele schuilhokken voor zwerfkatten te bestellen.

“Dat moet voor 15 juli gebeuren. Het ministerie biedt in dat geval de gemeenten 2 schuilhokken met bijhorende infoborden gratis aan. Dan voldoen we aan de verplichting die in het zogenaamde ‘zwerfkattenplan ...