Disney-ster plots overleden op 20-jarige leeftijd

Cameron Boyse, een Amerikaans acteur die vooral bekend werd met zijn rollen in ‘Descendants’ en ‘Jessie’, is zaterdag op 20-jarige leeftijd overleden. Dat werd bevestigd aan ABC News.

“Het is met diepe droefheid dat we moeten melden dat we Cameron vanochtend verloren zijn”, meldt een woordvoerder van de familie. “Hij stierf in zijn slaap aan een hartaanval die het gevolg was van een medische aandoening waarvoor hij behandeld werd.”

Op 9-jarige leeftijd was Boyce voor het eerst in een film te zien: zijn debuut was de horrorfilm ’Mirrors’, aan de zijde van onder meer Kiefer Sutherland. Later was hij nog te zien in de komedies ‘Grown Ups’ en ‘Grown Ups 2’, met Adam Sandler en Chris Rock.

Boyse, afkomstig uit Los Angeles, vertolkte op Disney Channel vier seizoenen lang de rol van Luke Ross in de serie ‘Jessie’. Ook in de tv-film ‘Descendants’ was hij te zien: daar speelde hij de rol van Carlos, de zoon van Cruella de Vil.