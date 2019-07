Musti (20) stierf bij drama Kortessem: “Hij was het kind dat elke ouder zou willen”

Kortessem / Heusden-Zolder -

Een van de vijf slachtoffers van het zware ongeval in Kortessem zaterdagochtend is Mustafa ‘Musti’ Önalan, een jongeman van 20 uit Heusden-Zolder. Familie en vrienden zijn kapot van het nieuws. Mustafa was erg geliefd. “We zouden volgende week samen zijn verjaardag vieren. En nu is hij weg. We gaan hem enorm missen”.