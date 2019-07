Waarom Wout van Aert tijdens ploegentijdrit in de Tour niet start in zijn nationale driekleur

Zoek zondag in de ploegentijdrit bij Jumbo-Visma niet naar de nationale driekleur van Wout van Aert. De kersverse nationale kampioen tijdrijden zal in zijn gewone merkentrui aan de start staan.

Waarom? “Omdat het zo in het UCI-reglement staat”, verduidelijkt Philippe Mariën, UCI-commissaris en notoir kenner van de regelgeving. “Dat heb ik na afloop van het BK in Middelkerke meteen opgezocht, want ook ik had niet meteen een antwoord op de vraag. De ­regelgeving is aangepast op het ogenblik dat het WK ploegentijdrijden werd ingevoerd. Vanaf dan, in 2012, kreeg de ploegentijdrit een aparte status.”

