Philippe Gilbert richting Lotto-Soudal

De toekomst van Philippe Gilbert ligt bij Lotto-Soudal. De vrijdag 37 jaar geworden Ardennees kreeg via zijn makelaar Smets een sliert geïnteresseerde teams, maar het voorstel van de Belgische WorldTourploeg van John Lelangue is veruit het interessantste. Er zou een driejaarscontract klaarliggen dat hem tot eind 2022 aan Lotto-Soudal verbindt. Dat zou betekenen dat hij à la Valverde de kaap van de veertig als WorldTourcoureur overschrijdt.

Vrijdag kondigde Lotto-Soudal al aan dat de twee hoofdsponsors niet enkel verlengden, maar evenveel geld inbrengen en dat de ploeg in het buitenland Soudal-Lotto zal heten.

Drie extra-jaren op WorldTourniveau waarbij de winnaar van een fantastische Parijs-Roubaix 2019 de centrale rol speelt in zijn klassiekers: het klinkt als muziek in de oren van een Gilbert die dodelijk ontgoocheld was omdat hij bij Deceuninck-Quick Step naast de Tour viel, maar bijvoorbeeld nog hardop droomt van het WK 2021 in Vlaanderen. Met Patrick Lefevere kwam het niet tot een akkoord omdat de West-Vlaamse manager bij renners van hogere leeftijd zoals Gilbert altijd een contract van één jaar voorlegt.

Foto: Photo News

De Monegaskische Ardennees reed al van 2009 tot 2011 voor de Lotto-ploegen. Daarna werd hij als nummer één van de wereld binnengehaald door BMC om dan meteen wereldkampioen te worden. Met Gilbert en normaal gezien ook de Duitser John Degenkolb heeft Lotto-Soudal voor de toekomst twee nieuwe speerpunten zo goed als binnen. Zoals eerder aangegeven vertrekt Tiesj Benoot naar Team Sunweb. Werelduurrecordhouder en Europees tijdritkampioen Victor Campenaerts staat voorlopig op de wachtlijst. Hij heeft al twee gesprekronden over een nieuw contract achter de rug, maar beide partijen zitten financieel nog niet op dezelfde golflengte.