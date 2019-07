Waarom dit vervallen Limburgse stadion buitenlandse fotografen lokt

Beringen -

Het oude Mijnstadion in Beringen opende zaterdag de deuren voor een zestigtal ‘groundhoppers’ uit binnen- en buitenland. Zo veel mogelijk voetbalstadia over de hele wereld bezoeken en fotograferen, dat is hun doel. De fotografen zakten af naar de vroegere thuishaven van Beringen FC om de vergane glorie op de gevoelige plaat vast te leggen.