A$AP Rocky, de man die Vestiville naar de verdommenis hielp, zit nu zelf in vieze papieren

Vorige week trok de headliner van Vestiville nog van leer tegen het Lommelse festival dat “te onveilig” zou zijn. Twee dagen later deelde de Amerikaanse rapper A$AP Rocky zelf klappen uit in Stockholm. Na zijn arrestatie beslist het Zweedse parket nu dat hij voorlopig in de cel moet blijven. Het valt nog af te wachten wat dat voor zijn Europese tour betekent die volop aan de gang is.