Braziliaanse muzieklegende João Gilberto overleden

De legendarische Braziliaanse zanger en gitarist João Gilberto is op 88-jarige leeftijd gestorven. Dat heeft zijn familie zaterdag via Facebook gemeld. Gilberto staat bekend als de grondlegger van de bossanova.

“Mijn vader is gestorven. Zijn strijd was nobel. Hij probeerde zijn waardigheid te bewaren, terwijl hij zijn zelfstandigheid verloor”, aldus zijn zoon João Marcelo Gilberto. Volgens nieuwssite G1 overleed Gilberto zaterdag op 88-jarige leeftijd thuis in Rio de Janeiro.

De muzikant staat bekend als de vader van de bossanova, een mix van jazz en samba. Hoewel hij het genre niet heeft uitgevonden, was het pas toen hij in 1958 in de scene startte, dat bossanova echt doorbrak. Hij scoorde wereldwijde hits, zoals zijn versie van ‘The Girl from Ipanema’. De Braziliaan verkocht miljoenen exemplaren van zijn plaat met de Amerikaanse saxofonist Stan Getz en won in 1965 een Grammy voor album van het jaar.