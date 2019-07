Verdien je genoeg? Check het in de loonenquête van Jobat

Hasselt - Jobat.be lanceert haar jaarlijkse loonenquête in samenwerking met Ipsos. Op hun website kan je anoniem enkele vragen beantwoorden over je loon en carrière.

Deelnemen aan de enquête is niet zonder voordelen, want alle deelnemers ontvangen een loonrapport. Dat geeft een goed beeld van hoeveel je verdient in vergelijking met andere mensen met een gelijkaardig profiel en/of binnen dezelfde sector. Bovendien maken alle deelnemers aan de enquête ook kans op een 65” Samsung QLED TV. In oktober zullen de algemene resultaten van het marktonderzoek in onze krant verschijnen. De resultaten geven een overzicht van de gemiddelde lonen per provincie en sector.