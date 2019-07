Stunt op de Afrika Cup: Zuid-Afrika verrast Mohammed Salah en gastland Egypte en staat in kwartfinale

Zuid-Afrika heeft zich zaterdagavond in de Egyptische hoofdstad Caïro geplaatst voor de kwartfinales van de Afrika Cup. De ‘Bafana Bafana’ verraste het gastland door met 0-1 te winnen. Thembinkosi Lorch scoorde de winnende treffer in de 85e minuut.

Egypte stond nochtans met het nodige vertrouwen voor de knock-outfase van de Africa Cup. De zesvoudige eindwinnaar van het Afrikaanse landentoernooi eindigde met het maximum van zes punten in groep A. Maar de ploeg van sterkhouders Mo Salah, Mohamed Elneny en Trezeguet (ex-Anderlecht en -Moeskroen) creëerde amper gevaar. Zuid-Afrika kwam gaandeweg beter in de wedstrijd en versierde na de pauze de betere kansen. De ‘Bafana Bafana’, met Percy Tau (Union/Brighton) de hele match tussen de lijnen, werd op een pijlsnelle counter beloond in de slotminuten. Lorch (85.) werkte feilloos af.

Zuid-Afrika, als de vierde beste nummer drie opgevist voor de achtste finales, neemt het woensdag voor een plaats in de halve finales op tegen Nigeria, dat eerder op zaterdag titelverdediger Kameroen uitschakelde na een 3-2 overwinning. Het is niet de eerste verrassing in de knock-outfase van de Africa Cup. Vrijdag knikkerde benin na strafschoppen Marokko uit het landentoernooi.

De Egyptenaren kregen de organisatie official pas in januari in handen, omdat de infrastructuurwerken bij het aanvankelijk aangeduide gastland Kameroen veel vertraging hadden opgelopen. De ironie wil dat Egypte de voorkeur kreeg op Zuid-Afrika, de enige overgebleven concurrent.

