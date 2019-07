Ritwinnaar Mike Teunissen “zag iedereen doodgaan”, glunderende Greg Van Avermaet zal bolletjestrui verdedigen in Alpen

Niet Dylan Groenewegen. Zelfs niet Wout van Aert. Nee, Mike Teunissen is de man die Jumbo-Visma zaterdag de gele leiderstrui bezorgde in de openingsrit van de Tour de France. Het plannetje van de Nederlandse ploeg leek in duigen te vallen toen sprintkanon Dylan Groenewegen op anderhalve kilometer van de finish tegen de grond ging, maar Teunissen zorgde toch nog voor een Nederlands delirium. “Ik hoop dat Dylan nog wat kan lachen als ik deze gele trui straks naar de kamer meeneem”, aldus de ritwinnaar en eerste geletruidrager.

“Weken, maanden waren we bezig om Dylan Groenewegen hier te brengen. Op anderhalve kilometer verdween dat plots allemaal omdat hij viel. En toen dacht ik, ik zit hier nog, ik zit nog fris. Ik kan het proberen. Ik zag iedereen doodgaan in de laatste meters, ik haalde Peter Sagan zelfs bij en pakte hem op de lijn”, legde de lachende Teunissen uit tijdens het flashinterview.

“Ik kon niet goed zien of Dylan gecrasht was, dus ik bleef in positie en deed eigenlijk niet veel. Wout (Van Aert, nvdr.) zat nog bij mij, hij kon nog iets doen voor mij en het was net genoeg”, aldus Teunissen. “Ik hoop dat Dylan nog een beetje kan lachen als ik straks het geel naar de kamer meeneem. Dit is moeilijk te geloven. Je kan ervan dromen. Niet dat Dylan crasht, maar wel over de mogelijkheid om een rit te winnen. Dit is best nice. Nu moeten we snel de knop omdraaien, want morgen hebben we met de ploegentijdrit weer een groot doel! Hopelijk is Dylan oké en herstel ik goed, dan kunnen we weer vol gas gaan.”

Greg Van Avermaet (CCC): “Stilgehouden dat ik voor de bolletjestrui zou gaan”

“Dit was altijd een beetje een doel, maar ik heb het bewust stilgehouden om niet veel volk wakker te maken”, wist bollenman Greg Van Avermaet te zeggen voor de camera’s van Sporza. “Je gaat mee in de ontsnapping en dan moet je vol de Muur oprijden, maar ik krijg er een mooi cadeau voor. Mijn concurrenten mocht ik zeker niet onderschatten. Xandro Meurisse is een supersterke renner en dat gaat hij deze Tour nog bewijzen. Maar voor mij was het zaak om als eerste boven te komen en ik ben blij dat dat gelukt is.”

Foto: BELGA

“Een rit winnen is mooi, het geel dragen nog mooier, maar je moet ook naar andere dingen kijken”, ging de olympische kampioen verder. “Je gaat maar één keer in je leven op de Muur passeren in de Tour en dan moet je daar het beste uithalen. Mijn ploegleider zei nadien nog ‘doe wat je wil’, maar ik was vrij zeker dat ik me zou laten uitzakken om krachten te sparen. Alle rust en recuperatie die je kan krijgen, is welkom. In de ontsnapping meegaan is leuk voor tv, maar anders ben je er niet veel mee.”

“Wij Belgen waren vandaag zeer gemotiveerd om er wat van te maken”, zei Van Avermaet nog. “Deze bolletjestrui is voor de ploeg belangrijk. Ik hou van de Tour en dit motiveert me. Ik zal de trui verdedigen in de Alpen.”

Wout van Aert (Jumbo-Visma): “Hadden geen tijd om te vergaderen”

Wout Van Aert bleef na de grote val in de finale samen met Mike Teunissen als enige Jumbo Visma-renner op de been. “Ik heb heel weinig zien gebeuren”, erkent Van Aert in een gesprek met Sporza. “Ik zat voor Dylan in het treintje en hoorde dat er een valpartij gebeurde, maar dat heb ik niet kunnen zien.”

“Tijd om te vergaderen hadden we natuurlijk niet”, lachte Van Aert. “Ik kwam tegen het einde in de wind te zitten en zag Mike (Teunissen, nvdr.) aan de linkerkant over me heen komen. Niet veel later bleek hij ook gewonnen te hebben, dat is natuurlijk mooi.”

Voor Van Aert is het geen verrassing dat zijn ploeg met de gele trui aan de haal ging. “We hadden vooraf rekening gehouden met de gele trui, ja”, bekent hij. “Heel de ploeg draait momenteel fantastisch. Als je deze etappe ook zo kunt winnen, dan bewijst dat hoe sterk ons niveau is. We hadden niet verwacht dat Mike de trui zou pakken. Mike verdient ‘m zeker, ik ken hem nog van het veldrijden.”

De drievoudig wereldkampioen veldrijden genoot van zijn eerste etappe in de Tour de France. “Afgelopen donderdag was ik niet zo onder de indruk. Vandaag aan de start was het wel overweldigend”, aldus Van Aert. “Natuurlijk smaakt dit naar meer. Dat zal ook wel moeten, het is nog drie weken.”

Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep): “Verloor het wiel in het gewriemel”

Voormalig Italiaans kampioen Elia Viviani gold vooraf als één van de favorieten voor ritwinst in de openingsetappe, maar hij werd uiteindelijk pas negende. “Ik ben teleurgesteld. We zaten goed op 1 kilometer van de meet, maar in het gewriemel verlies ik de voeling met Morkov en Richeze. Jammer, maar het was ook een lastige aankomst. Chapeau voor Peter Sagan en Mike Teunissen voor hun sprint.”

Yves Lampaert (Deceuninck-QuickStep): “Viviani kreeg een kwak van Ewan”

“Het was één blok chaos”, vatte Yves Lampaert de sprint in Laken samen. “We zaten er allemaal. Maar het was zeer hectisch. Geen organisatie, bij geen enkele ploeg. Ik heb onze ploeggenoten afgezet, maar Elia (Viviani, nvdr.) verloor het wiel. Hij zoekt meestal zijn eigen weg. Als hij nog van achter het wiel van Teunissen kan komen, kan hij nog steeds winnen. Hij kreeg ook nog een kwak van Ewan, en daarmee verloor Elia momentum.”

Oliver Naesen (AG2R La Mondiale): “Hoorde achteraf pas dat Bardet bij de val zat”

Oliver Naesen reed met kippenvel door de straten van Brussel. “Absoluut!”, vertelde hij na afloop van de eerste etappe tegen Sporza. “Het was een ongelooflijke dag, dat maak je niet elk jaar mee.”

Zoals verwacht zou Naesen, die uiteindelijk achtste eindigde in de eerste etappe, niet meespringen met de ontsnapping. “Mijn maat Greg Van Avermaet deed dat wel. Dat heeft hij volledig achter mijn rug gedaan”, lachte Naesen hardop. “Mijn taak was natuurlijk om zo dicht mogelijk bij Romain Bardet te blijven. Op de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg zaten we goed.”

Foto: BELGA

“Daarna scheurde het peloton in tweeën, maar gelukkig zaten we goed vooraan”, zag Naesen. “Ikzelf ben buiten de massale val gebleven in de slotfase en kon naar de achtste plaats koersen. Ik hoorde achteraf pas dat Bardet wel bij de val zat. Gelukkig viel het mee. Hij hield er geen schrammen aan over en ook de fiets was nog in orde.”

Van Naesen wordt morgen (zondag) veel verwacht tijdens de ploegentijdrit. “We moeten vooral niet te wild starten”, blikte Naesen vooruit. “We moeten zo rap mogelijk rijden en het belangrijkste is om niemand eraf te rijden. Je kunt beter met acht zwakkere renners een ploegentijdrit rijden dan met vijf sterke.”

Jasper De Buyst (Soudal-Lotto): “Ewan zat klem in al het geweld”

Soudal-Lotto-renner Jasper De Buyst raakte na de valpartij kopman Caleb Ewan kwijt. “Ik zat net achter de valpartij van Dylan Groenewegen”, blikte De Buyst terug bij Sporza. Er was veel hectiek in de tunnel, waarna er plots een heel ander scenario ontstond.”

Foto: AP

“Op twee kilometer van de streep zaten we te ver aan de linkerkant”, zag De Buyst. “Daarna ben ik Caleb Ewan kwijtgeraakt. Ik kwam in mijn eentje op een dood spoor te zitten, waarna voor mij de koers was gereden. Caleb probeerde wel via de binnenkant, maar zat al gauw klem in het sprintgeweld.”

Dat Soudal-Lotto met de witte trui aan de haal gaat, ziet De Buyst als een troostprijs. “De witte trui is natuurlijk altijd mooi, maar daarvoor zijn we vanochtend niet de fiets opgestapt. We wilden sprinten voor het geel hier in Brussel, dat was het doel. Ik denk dat Mike Teunissen vandaag uiteindelijk de slimste was tijdens de eindsprint, hij heeft terecht gewonnen.”

Grischa Niermann (ploegleider Jumbo-Visma): “Er valt slechts één iemand, maar wel de verkeerde”

“Dylan is op het eerste gezicht oké. We moeten hem nu wel opknappen, zodat hij morgen mee kan in de ploegentijdrit met mannen zoals Van Aert en Martin”, stelde Jumbo-Visma-ploegleider Grischa Niermann iedereen gerust. “Voor Dylan is het vooral een mentale domper. Hij kwam naar hier voor het geel en dat zal nu niet meer lukken, maar hij zal zeker nog in staat zijn om later deze Tour ritten te winnen. Tony Martin is niet eens gevallen, hij stond stil bij de val. Bennett is ook niet gevallen. Het was slechts één iemand, maar wel de verkeerde.”

Foto: Photo News

Richard Plugge (manager Jumbo-Visma): “Wat zijn we aan het doen? Dit is fantastisch!”

Ook de manager van Jumbo-Visma was uiteraard in zijn nopjes na de onverwachte zege van Mike Teunissen. “Dat Mike het afmaakt, is echt ongelooflijk. Wat zijn we aan het doen? Dit is fantastisch”, zei een euforische Plugge bij de NOS. “Onze tweede lijn is zo goed dat ze nu al de eerste lijn is geworden. Dit is al de 36ste zege van het seizoen. Het plan was duidelijk en daar reden ze voor. Maar dat we het dan op zo’n aankomst met zo’n lead-out ook afmaken… ik ben sprakeloos.”