Kortessem -

De slachtoffers van het ongeval in Kortessem zijn geïdentificeerd. Onder andere STVV-speler Mo Nitcheu is omgekomen tijdens de crash. “Met diepe droefenis nemen wij afscheid van één van onze beloftevolle spelers, Mo Nitcheu. Mo kwam vanmorgen om na een zwaar ongeval in Kortessem”, klinkt het in een persbericht.