Dat kan geen toeval zijn: NBA-debuut van supertalenten Zion Williamson en R.J. Barrett ingekort door ... een aardbeving

De eerste stappen in de NBA van Zion Williamson, algemeen aanzien als de volgende grote ster van het basketbal, zijn vrijdagavond in Las Vegas niet optimaal verlopen. Door een aardbeving moest zijn eerste partij met de New Orleans Pelicans ingekort worden.

Williamson, de eerste keuze bij de draft, kwam tegen de New York Knicks in een wedstrijd in de zomercompetitie in Nevada tot elf punten en drie rebounds in negen minuten speeltijd. Bij de tegenstander uit New York debuteerde R.J. Barrett, zijn oud-ploegmakker bij Duke University. De Canadees, derde keuze bij de draft, kwam tot tien punten in zijn eerste duel.

De ontmoeting werd acht minuten eerder stopgezet door een aardbeving met een sterkte van 7.1 op de Schaal van Richter, die de regio rond Nevada zwaar trof. Toeval of niet? Williamson staat bekend om zijn krachtige dunks en lukte er wel eentje dus...