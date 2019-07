WIMBLEDON. Petra Kvitova staat voor het eerst in vijf jaar in vierde ronde

Petra Kvitova (WTA 6) heeft zich voor het eerst in vijf jaar nog eens geplaatst voor de achtste finales van Wimbledon. De winnares van het toernooi in 2011 en 2014 rekende in haar derde ronde vlotjes - na één uur en tien minuten tennis - in twee sets (6-3 en 6-2) af met de Poolse Magda Linette (WTA 75).