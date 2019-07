Muur van Geraardsbergen voor het eerst ooit (deels) afgesloten: “Dit hebben we nog nooit moeten doen”

De Ronde van Frankrijk is in het land, en dat zullen we geweten hebben. De eerste fans waren om iets na vier uur zaterdagnacht al present op de Muur van Geraardsbergen om een goed plekje voor de passage van de Tour te bemachtigen, en omstreeks 13 uur moest de Muur voor het eerst ooit deels afgesloten worden omdat er té veel koersfanaten stonden.

De wekker ging voor Stijn Ackou en zijn maatjes deze ochtend wel heel vroeg af. “We waren om 4.30 uur al op post op de Muur, wij waren uiteraard de eersten!” Dat was meteen nadat de politie om 4 uur een laatste veiligheidscontrole had gedaan. Een groepje onder aanvoering van Kevin Van Wayenberge liet vervolgens niet lang op zich wachten. “Bij elke doortocht van een wielerwedstrijd staan we hier op onze vaste stek op de Muur. We wilden de Tour in elk geval vanop de eerste rij meemaken, dus was het wel vroeg uit de veren.”

Ze kregen al snel een bont gezelschap rondom zich. Zo was er het Spaanse echtpaar Anna en Jesus die samen met hun twee kinderen vanuit Madrid naar Geraardsbergen waren gekomen. “Een verjaardagsgeschenk voor mijn man, hij is een koersfanaat en kende de Muur al van televisie. En nu staat hij hier zelf!” “Ik ben zelf een fervent fietser en voor mij is het heel bijzonder om hier op de Muur te zijn. Ik reed er zelf overigens al eens op, geen gemakkelijke klim. Ik ben fan van Valverde, die zal de Muur wellicht iets vlotter verteren dan ik”, aldus Jesus.

Ook de Waalse haan kraaide overigens op dé Vlaamse helling bij uitstek. Enkele Waalse supporters stonden er al voor dag en dauw. “We komen uit Mons en zijn fan van het wielerteam Wanty. We volgen het wielrennen op de voet.”

Maxime kwam dan weer samen met enkele maten uit Parijs. Of eigenlijk recht uit de kroeg, want de kerels hadden in Brussel al uitgebreid het uitgaansleven verkend. “We zaten vannacht nog in een bar in Brussel en zijn niet meer gaan slapen. We zijn rechtstreeks naar Geraardsbergen gekomen en waren hier om 6 uur.” Wel met heel kleine oogjes en een piepstemmetje. Maar ze wilden perse hun idool Thibaut Pinot zien voorbijflitsen op de Muur. De Muur werd zo een internationaal gekleurd lappendeken van wielerfans.

Getuigen van Jehova

De fans konden overigens in de Mariakapel terecht op de Muurtop, om een schietgebedje te prevelen of om even aan de wielergekte te ontsnappen. Geestelijk steun was er ook van de Getuigen van Jehova. Die hadden een standje met bijbelpamfletten opgesteld op de Vesten, de aanloop naar de Muur. “We zijn hier vooral om onze website te promoten. Maar we zijn ook wielerfans, dus dat is wel leuk meegenomen.”

Reclamekaravaan

Geen wonder dat de spanning tegen de middag het kookpunt benaderde: een intussen rijen dikke mensenmassa wachtte de Tourkaravaan op de Muur en net voor de Vesten op.“Goedendag, Manneke Pis van Geraardsbergen. Waar zijn die handjes?” Sommige marketeers hadden duidelijk hun huiswerk gemaakt.

De ambiance was door al dat volk uiteraard geweldig. Zeker toen de reclamekaravaan het stadscentrum van Geraardsbergen aandeed, al werd de Muur zelf door die kakelbonte bende niet beklommen. Het werd voor de uitgelaten massa grijpen en graaien naar de prullaria die kwistig werden rondgestrooid vanuit de auto’s.

Politiechef Jurgen De Landsheer en zijn meer dan vijftig manschappen leidden de doortocht in goede banen. De politie telde rond de middag 18.000 bezoekers, toch een pak meer dan bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen die doorgaans 10.000 fans lokt.

Muur voor het eerst deels afgesloten

Omstreeks 13 uur moest (een deel van) de Muur dan toch afgesloten worden voor het publiek. “De Kapelmuur en de onderkant van de Muur zijn wel nog bereikbaar”, zegt commissaris Jurgen De Landtsheer van de lokale politie. “Maar het is wel uniek. Nog nooit hebben we dit moeten doen, ook niet tijdens de Ronde van Vlaanderen.”

Momenteel staan naar schatting zowat 8.000 mensen op de Muur. “Maar er is nog ruimte genoeg, ook op de feestweide waar iedereen de doortocht op een groot scherm kan volgen”, zegt De Landtsheer. Voor heel Geraardsbergen wordt de capaciteit op 30.000 bezoekers geschat. “Maar het gaat nog, de mensen zijn nog steeds welkom”, aldus De Landtsheer.

