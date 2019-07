Rode Duivel Jan Vertonghen toeschouwer bij eerste etappe: “Te vergelijken met voetbal? Wel aantal verschillen”

Ook Rode Duivel Jan Vertonghen is naar Brussel afgereisd voor de Grand Départ van de Tour de France. De recordinternational geniet van zijn vakantie in België en reisde voor de gelegenheid naar de hoofdstad.

De verdediger van Tottenham Hotspur heeft er zin in. “Voor mij is dit genieten”, vertelt Vertonghen in gesprek met Radio 1. “Het is de eerste keer dat ik bij de start van de Tour de France ben, al ben ik wel al naar de Ronde van Vlaanderen geweest. Ik was toevallig in België, dus dit kon ik niet aan me voorbij laten gaan.”

“Of dit te vergelijken is met voetbal? Ik ben nooit rond het voetbal, altijd erin”, legt Vertonghen uit. “Je zit in de spelersbus of kleedkamer, maar je merkt weinig van de sfeer. Hier zie je hoe mensen dat beleven. Dat is tof om mee te maken. Ik ga ook toerist spelen en de bussen eens bekijken.”

“Ik volg elke koers die ik kan”, vervolgt de wielerliefhebber. “Van Kuurne tot Lombardije, alles probeer ik mee te pakken. We voetballen zelf veel op zondag, dus het is soms lastig. Maar ik kijk zo veel mogelijk. Favorieten voor vandaag? Dezelfde van iedereen: Elia Viviani, Dylan Groenewegen, noem maar op. Ik hoop dat het geen massasprint wordt, eigenlijk.”