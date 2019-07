IN BEELD. 100.000 toeschouwers in centrum van Brussel voor Tour de France: Grand Départ is één groot volksfeest

In het centrum van Brussel zijn 100.000 mensen op de been voor de start van de Ronde van Frankrijk. Dat blijkt uit de officiële telling van de Brusselse politie in de vertrekzone. Op de Grote Markt woonden koning Filip, prins Albert van Monaco, premier Charles Michel, Brussels minister-president Rudi Vervoort, Brussels burgemeester Philippe Close, Tourbaas Christian Prudhomme en natuurlijk Eddy Merckx de officiële start bij.

Twintig kilometer asfalt kreeg in de loop van deze ronde van Frankrijk in Brussel een nieuwe laag, goed voor zo’n 2 miljoen euro. In totaal gaf Brussel zo’n 11 miljoen euro uit om de Ronde van Frankrijk naar Brussel te halen. Maar voor dat bedrag rekent de stad op het bezoek van meer dan een miljoen wielerfans. Donderdag volgde al een eerste volkstoeloop met de ploegenvoorstelling op de Grote Markt en de opening van het Fan Park op het De Brouckèreplein. Maar het echte startschot van deze 106de Ronde van Frankrijk volgde op het middaguur op het Koningsplein in Brussel.

“Eddy, Eddy, Eddy”, werd opnieuw luid gescandeerd toen Merckx himself vanuit het open dak van de wagen van de koersdirectie de Grote Markt opgereden kwam met de 176 renners in zijn zog. Koning Filip en de andere prominente aanwezigen stonden hen al op te wachten. Een koor van kinderen van het Sint-Pieterscollege in Ukkel zongen voor de officiële start uit volle borst het Franse en Belgische volkslied. Nadien schudde koning Filip nog de hand van onder meer Greg Van Avermaet, wereldkampioen Alejandro Valverde en de Tourwinnaar van vorig jaar Geraint Thomas om dan het peloton echt los te laten voor hun drie weken durende Ronde van Frankrijk.

Veel Colombianen

Wat opviel, er waren veel Colombiaanse fans in Brussel te bespeuren. Zou het dit jaar dan eindelijk prijs zijn voor Egan Bernal en Nairo Quintana? Alexander, Maria, Sebastien, Yolanda en Maria hopen alvast van wel. “Ik studeer met mijn vriendin in Parijs en Brussel is dan geen afstand om de Grand Départ te zien. Haar familie is speciaal ook in deze periode hun dochter komen bezoeken om een glimp van de Ronde van Frankrijk op te vangen”, vertelt Alexander. “Wielrennen is dan ook immens populair in Colombia. Op momenten zoals nu overstijgt het zelfs het voetbal, en dat wil veel zeggen. Het is de allereerste keer dat ik de Ronde van Frankrijk in het echt meemaak. Mijn vrienden in Colombia – die nu voor hun televisie zitten – zijn dus jaloers.”

Maar ook in eigen land is de Ronde van Frankrijk populair. “Dit is de vierde keer dat ik samen met mijn ouders de eerste Tourweek volg”, vertelt Kris uit Torhout. “We trekken er dan op uit met de mobilhome en bekijken zoveel als mogelijk van de koers terwijl we ook verschillende steden ontmoeten. Dit weekend is dat dus Brussel en de sfeer in de stad dit weekend is fantastisch. Het is fantastisch om al deze wielerliefhebbers samen te zien. We genieten echt van de sfeer die rond zo’n Tour hangt. Dadelijk rijden we met de mobilhome nog naar Waterloo en daarna proberen we de finish nog mee te maken.”

