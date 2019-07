Josje deelt opvallend beeld: “Nooit was ik trotser op een foto”

Ex-K3 Josje Huisman heeft op Instagram de cover van haar toekomstige boek gedeeld. Het is een foto waarop ze borstvoeding geeft aan haar zoontje Kamari, dat op kerstdag vorig jaar ter wereld kwam.

“Nooit was ik trotser op een foto”, schrijft Josje bij het beeld. “Dit is de coverfoto van het boek waar ik aan gewerkt heb de afgelopen maanden en nog aan bezig ben, trouwens. Het gaat over de opties die je hebt als vrouw rondom zwangerschap en leuke ideeën en inzichten over bevallen en kraamtijd.”