Pensioenspaarder is dit jaar al 1.326 euro rijker

De pensioenspaarfondsen hebben sinds begin dit jaar een rendement van gemiddeld 11,7 procent geboekt. Dat is goed nieuws voor de 1,6 miljoen Belgen die aan pensioensparen doen via een fonds, schrijft De Tijd zaterdag.

De pensioenspaarders hadden eind 2018 een spaarpot van gemiddeld 11.333 euro, berekende De Tijd op basis van cijfers van Beama, de Belgische vereniging van vermogensbeheerders. Dat betekent dat de gemiddelde pensioenspaarder dit jaar al 1.326 euro heeft verdiend.

De rendementen van de pensioenspaarfondsen variëren van 7,6 tot 14,3 procent, wat goede resultaten zijn. Pensioenspaarfondsen zijn gemengde fondsen. Ze beleggen zowel in aandelen als in obligaties. De dynamische pensioenspaarfondsen, die vooral in aandelen investeren, boekten een hoger rendement dan de defensieve, die hoofdzakelijk in obligaties investeren.