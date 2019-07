Voorzitter Massimo Ferrero van Sampdoria Genua heeft zich in de Italiaanse media uitgesproken over een eventuele transfer van Malinovskyi. “Malinovskyi heeft een profiel dat ons interesseert. Genk vraagt 12-13 miljoen euro. Ik denk niet dat we zo’n som kunnen uitgeven voor hem.” Een uitspraak die allicht bedoeld is om de prijs te drukken. Afwachten hoe dit verder evolueert.