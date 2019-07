‘Temptation island’ krijgt nieuw seizoen, ondanks kritiek

Het jongste seizoen van Temptation island, dit voorjaar op Vijf, kabbelde als een Thaise beek. Maar de kijkcijfers hielden stand en het programma deed het goed bij de commercieel interessante doelgroepen. Dus is het nu officieel: de zender doet het kunstje volgend jaar over. Hopelijk met meer pit.

“Het saaiste seizoen ooit”, zo werd Temptation island dit voorjaar omschreven. Dat gaat zelfs geeneens over de interpretatie van sommige kijkers: er viél waarlijk niets te beleven. Er werd door de kandidaten vooral flink bijgeslapen, uitgerust en gedut. Tussen het naar de eigen navel staren door. En dat zestien afleveringen lang. Het format leek op, maar toch ook weer niet zo op: Vijf gaat volgend jaar door met het programma. “Want guilty pleasures blijven belangrijk voor ons.”

Dat hoeft niet te verbazen. Temptation island is een coproductie met het Nederlandse RTL5, zodat de kosten worden gedeeld. Bovendien heeft de verhuizing in het zendschema van donderdag- naar vrijdagavond, waardoor het tegenover The voice op VTM kwam te staan, de kijkcijfers weinig pijn gedaan. Die lagen weliswaar lager dan het jaar voordien, maar konden toch afkloppen op een mooie 494.744 kijkers (live + uitgesteld tot zeven dagen na uitzending). Voor een zender als Vijf is dat likkebaarden.

Steen nog niet leeggeknepen

Bovendien scoorde Temptation island ook goed bij de commercieel interessante doelgroep van kijkers tussen 18 en 54 jaar, iets waaraan adverteerders niet kunnen weerstaan. Het programma haalde daar een marktaandeel van 33 procent, tegenover 37,8 procent bij The voice. Bij vrouwen van 20 tot 49 jaar haalde Temptation island zelfs 39,9 procent marktaandeel, en The voice 39 procent. Kassa, kassa.

Realityprogramma’s rond daten zijn al even niet meer de heilige graal van het tv-maken. Maar met de balans van kosten en baten in het achterhoofd is de steen nog niet leeggeknepen. Ook Love island doet, althans in Vlaanderen, wat moet.

Wel is er een aandachtspunt: er is intussen een grote poule van kandidaten – zie het als een groep B-acteurs – die in tal van gelijkaardige programma’s worden gerecycleerd. Denk aan VIP-edities van Temptation island (Fabrizio), maar net zo goed aan programma’s als Ex on the beach op MTV (Yasmine, Joshua). Zodat de makers maar te graaien hebben in de grabbelton.

Daarin steekt een les voor de productie: slimmer casten, deze keer. Niet te veel recycleren, en voorts geen koppels zonder zelfrelativering.

De oproep om je kandidaat te stellen voor ‘Temptation island’ gaat zondagavond op antenne.