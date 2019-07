Melania Trump krijgt “vogelverschrikker” als standbeeld in geboortestad

Nadat standbeelden van Cristiano Ronaldo, Mohammed Salah en Diego Maradona de voorbije jaren de lachers op de hand hadden gekregen, is het nu de beurt aan Melania Trump om door de grond te zakken.

In haar Sloveense geboortestad Sevnica werd vrijdag een houten standbeeld onthuld, maar niet iedereen is even enthousiast. De reden is duidelijk: niet omdat Melania niet geliefd zou zijn in Sevnica -er bestaan daar al Melaniacakes, Melaniapantoffels en Melaniahoning- wel omdat de gelijkenis met de Amerikaanse First Lady ver te zoeken is.

Er is inderdaad veel verbeelding nodig om in het levensgrote houten standbeeld, met een kettingzaag uit een boom gesculpteerd, de trekken van het voormalige topmodel te ontwaren.

“Vogelverschrikker”, is de meest gebruikte beschrijving op het internet voor het standbeeld van een in een blauw pak gehulde Melania.

Het beeld werd bedacht door de Amerikaans kunstenaar Brad Downey. Volgens hem is dit het eerste monument van Melania in de wereld. Ondanks de striemende kritiek is hij “in de wolken” over het kunstwerk.

Foto: REUTERS

Foto: AFP

Foto: REUTERS