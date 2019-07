“Pas op of we maken van de Perzische golf een rode zee”

Britse commando’s namen een Iraanse supertanker in beslag in de Straat van Gibraltar, omdat die olie zou willen smokkelen naar Syrië.

teheranBritse commando’s hebben een Iraanse ­supertanker in beslag genomen in de Straat van Gibraltar, omdat die olie zou willen smokkelen naar Syrië. Het antwoord van een commandant van de Revolutionaire Garde: “Dan is het onze plicht een Britse olietanker in beslag te ­nemen.” De spanningen in de Golf lopen zo nog verder op.