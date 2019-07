“We leren veel nonsens op school, maar niets over mensenrechten”

Vandaag opent Labiomista de deuren in Zwartberg voor het grote publiek. Een atelier, een park, maar ook een plek om nieuwe ideeën uit te broeden met gasten die Koen Vanmechelen er over de vloer krijgt. De internationaal gerenommeerde mensenrechtenactivist Manfred Nowak (69) kwam net voor de opening naar Zwartberg afgezakt. Samen met Koen Vanmechelen (53) praat hij met ons over hun gemeenschappelijke plannen en over de sterke band tussen mensenrechten en kunst.