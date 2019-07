Dylan Teuns heeft tot zijn zevenentwintigste moeten wachten vooraleer hij zijn debuut mag maken in de Tour. In het verleden reed hij twee keer de Vuelta (2016, 2018) en één keer de Giro (2017). De Halenaar is al het één en ander gewoon. “Ik ben niet onder de indruk van de Tour”, beaamt de ritwinnaar uit de meest recente Dauphiné. “Nog niet. Want als er zaterdag en zondag een massa mensen langs de kant van de weg staan, praat ik anders.”