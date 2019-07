Met 21 jaar en 127 dagen is Jasper Philipsen de jongste Tourdeelnemer. Haast iedereen wil van de talentrijke Hammenaar weten hoelang hij denkt mee te gaan. Alsof men bezorgd is dat de ploeg zijn Limburgse raspaardje de nek afdraait. “Ik heb er alle vertrouwen in dat de ploeg dat niet toelaat”, aldus Philipsen. “Bovendien voel ik me klaar voor de strijd. Ik ben fris en hongerig. Laat de Tour maar starten.”