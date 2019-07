Zondag ploegentijdrit. Je denkt het te kunnen samenvatten in één ­enkele zin. Met zijn allen zo hard mogelijk rijden. In werkelijkheid is er een dik draaiboek nodig om alle kleine en grote afspraken vast te leggen. Handgebaren, korte ­kreten en weten dat het al eens kan kraken in je oortjes: alles wordt vooraf minutieus ingecalculeerd. Een blik in het boek van ­Deceuninck-Quick Step, Soudal-Lotto en Ineos.