Flikken, chanteren, kwakken en kussen

De Tour vertoeft weer op Belgische bodem. Vooralsnog is de Brusselse Grand Départ een groot succes. De ambiance in de binnenstad is verbluffend, de hotels liggen vol met Tourtoeristen en het publiek was massaal op de afspraak bij de ploegenpresentatie. Maar was dat bij vorige Tourpassages in België evenzeer zo? Auteur Geert De Vriese verzamelde alle etappes in ons koninkrijk in het naslagwerk ‘Eddy! Eddy Eddy! De Tour in België’. Op de achterflap licht hij al een tipje van de sluier op: “De Tour in België, dat is altijd weer heroïek, dramatiek, polemiek, folklore en soms gewoon pure kolder”. Ook in Limburg.