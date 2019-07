Anderlecht blijft verbazen. Na de komst van Vincent Kompany en miljoenentransfer Michel Vlap is Samir Nasri (32) neergestreken in het Astridpark. De Franse spelverdeler was een wereldtopper bij Marseille, Arsenal, Man City en de Franse nationale ploeg, maar komt nu transfervrij naar RSCA om zijn carrière te herlanceren na een dopingschorsing. Kompany overtuigde zijn ex-ploegmaat, die met het rugnummer 14 zal spelen.