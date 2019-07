Annick:“Het is niet omdat Ibe op Werchter heeft gestaan dat hij thuis bediend moet worden” Ibe:“Niet overdrijven, hé mama”

“Ibe loslaten? Nooit. Want: eens moeder, altijd moeder.”Het zijn spannende tijden voor Annick Bierset (46): in amper één maand tijd won haar zoon Ibe Wuyts (17) ‘The Voice van Vlaanderen’ én stond hij op Rock Werchter. Dat dat gepaard gaat met een gezonde dosis kopzorgen, zegt ze in dit dubbelinterview: “Ibe is een wereld binnengestapt die voor de meeste kinderen gesloten blijft.”