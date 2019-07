“Ik moet zo iemand écht niet langs me hebben”, zei Jarne Baele (24) uit Zepperen (Sint-Truiden) vrijdagavond in ‘Love Island’. Met “zo iemand” bedoelde hij natuurlijk Lotte, de 22-jarige Nederlandse met wie hij een koppel vormde tot er een haar in de boter kwam. De wegen van Jarne en Lotte scheiden nu: op een zucht van de finale zijn ze naar huis gestuurd.