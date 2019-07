Ex-topmedewerkster Theo Francken ontkent aanhouding in visazaak Kucam

Lies Verlinden, de ex-topmedewerkster van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), is niet aangehouden in de zaak-Kucam, in tegenstelling tot wat nieuwssite Apache eerder vrijdagavond meldde. Dat heeft ze persoonlijk aan Belga gemeld.

“Ik heb vandaag zelfs helemaal geen contact gehad met de politie”, zo zegt ze. “Ik sta te trillen op mijn benen, ik weet niet goed wat er aan de hand is.” Het gerechtelijk onderzoek draait rond gesjoemel met humanitaire visa voor Assyrische christenen.

Apache had vrijdagavond melding gemaakt van haar aanhouding en had daar ook de schriftelijke bevestiging van het Antwerpse parket van gekregen. Het parket was vrijdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Lies Verlinden ontkent persoonlijk dat ze is aangehouden, ondanks een schriftelijke verklaring van het parket van Antwerpen.



Apache contacteerde het parket om meer uitleg over hun verklaring. — apache/ (@Apache_be) 5 juli 2019

Eerder op de dag raakte al bekend dat de echtgenote van Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam ook is opgesloten in de gevangenis. Zij verschijnt maandag voor de raadkamer.