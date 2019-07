Frederik Van Lierde past voor WK op Hawaï en kiest voor nieuwe uitdagingen

Voor het eerst in tien jaar zal Frederik Van Lierde niet deelnemen aan het WK Ironman triatlon in Hawaï. Dat heeft de wereldkampioen van 2013 laten weten. De 40-jarige West-Vlaming is aan zijn laatste 18 maanden van zijn carrière bezig en wil proberen nog enkele andere doelen te realiseren.

Dat Frederik Van Lierde dit jaar voor het eerst sinds 2008 niet zou afzakken naar Hawaï stond eigenlijk in de sterren geschreven. Van Lierde beleefde op het vulkanische eiland in de Stille Oceaan met de wereldtitel in 2013 de grootste triomf uit zijn carrière, maar liep er de voorbije jaren enkele flinke ontgoochelingen op. Twee erg dubieuze tijdstraffen (in 2016 en 2018) en een fout in de bevoorrading door de organisatie (2017) deden hem er de das om. Van Lierde vroeg zich vorig jaar al luidop af of het nog wel zin had om een half jaar volledig in het teken te zetten van een wedstrijd die hij allicht toch nooit meer zou winnen.

Nu heeft Van Lierde dus de knoop doorgehakt. Geen Hawaï meer, maar wel enkele nieuwe doelen. “Een moeilijke beslissing maar ik ben in de laatste 18 maanden van mijn carrière en ik moet keuzes maken. Mijn doel is uiteindelijk om nog een aantal Ironman overwinningen te gaan toevoegen aan mijn palmares”, zegt Van Lierde. “Hawaï op mijn schema zou de zaken alleen maar moeilijker maken omdat je maanden voorbereiding moet opofferen voor die ene dag. Ik won Hawaii in 2013 en momenteel voelt het niet alsof ik daar nog iets te bewijzen heb.”

Nummer tien in Barcelona of Cozumel

De 40-jarige West-Vlaming telt momenteel negen zeges in een Ironman-wedstrijd. Die teller wil hij op de Ironman van Barcelona (6 oktober) en de Ironman van het Mexicaanse Cozumel (24 november) op tien of zelfs elf brengen. “Barcelona stond al altijd op mijn ‘to do’ lijst omdat ik die regio in Spanje heel goed ken”, zegt Van Lierde. Omdat die wedstrijd een week voor de Ironman van Hawaï valt, zal de concurrentie er alvast goed meevallen. “De Ironman Cozumel is een fantastische wedstrijd die perfect valt op het einde van het seizoen. Ik won deze in 2016 toen ik na een teleurstellende tiende plaats op Hawaii, in laatste instantie toch nog besliste om mee te doen. Nu wil ik eens zien hoe het loopt als ik er mij specifiek op ga gaan voorbereiden.” In Cozumel komt Van Lierde alvast landgenoot Pieter Heemeryck tegen die er debuteert op de lange afstand.

WK Ironman 70.3 in “zijn Nice”

Maar vooraleer Van Lierde de jacht op nummer tien opent gaat hij nog voor een primeur in een vertrouwde omgeving. “Voor het eerst in mijn carrière zal ik starten op het WK Ironman 70.3 (halve afstand). Nice is de gaststad dit jaar en ik kijk er enorm naar uit om op dat parcours mee te doen.” Van Lierde won vijf keer de volledige Ironman van Nice en kent het parcours als zijn broekzak. Vorige week werd Van Lierde nog derde op de Ironman van Nice nadat hij geveld werd door de hitte (lees meer). Op 8 september komt hij op dat vertrouwde parcours wel tegen de grootste specialisten van de halve afstand, waaronder ook Pieter Heemeryck. “Ik wil alleszins de uitdaging aangaan en eens zien waar ik uitkom tegen de beste van de wereld over deze afstand.”