Infantino juicht succes vrouwenvoetbal toe en wil WK uitbreiden naar 32 landen

“Het beste WK voor vrouwen uit de geschiedenis”, zo noemt FIFA-voorzitter Gianni Infantino de huidige vrouwenwereldbeker in Frankrijk. Infantino wil het toernooi vanaf de volgende editie uitbreiden naar 32 landen.

Nu wordt het WK bij de vrouwen nog met 24 landen afgewerkt, maar de FIFA-voorzitter ziet mogelijkheden om het toernooi uit te breiden. “Er zal een voor en een na 2019 zijn”, zei Infantino vrijdag. “Het huidige WK was fenomenaal en uitzonderlijk. Als je het succes nu bekijkt, moet je het nog groter durven zien. We mogen nu geen tijd verliezen en moeten hard werken, dan is niets onmogelijk.”

Infantino kondigde ook nog aan dat hij de premie voor de vrouwenploegen wil verdubbelen en vanaf volgend jaar een WK vrouwenvoetbal voor clubs wil oprichten. Daarnaast wordt er door de FIFA nog één miljard euro extra in het vrouwenvoetbal gepompt. “We moeten investeren om het vrouwenvoetbal in de hele wereld verder te doen groeien”, besloot Infantino.

De Verenigde Staten en Nederland spelen zondag de finale van het WK in Frankrijk.