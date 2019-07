Bernal vindt leeftijd geen probleem: “Ben omringd door een sterk team”

Egan Bernal (22) deelt het kopmanschap met Geraint Thomas in de Tour de France. Vorig jaar toonde de jonge Colombiaan zijn klasse bij zijn debuut en fungeerde hij als meesterknecht voor Froome en Thomas, nu moet hij zelf aan de bak. “Ja ik ben nog jong”, gaf de kopman van INEOS toe. “Maar ik word omringd door een sterk team met veel ervaring.”

Bernal eindigde, ondanks al zijn werk voor de ploeg, zelf nog als vijftiende in het klassement. Sindsdien werd hij alleen maar sterker en bracht hij de voorbije jaren onder meer Parijs-Nice en de Ronde van Zwitserland op zijn palmares. Na de valpartij van Chris Froome werd hij gebombardeerd tot een van de kopmannen van Team INEOS.

“Wat is leeftijd?”, repliceerde teammanager Dave Brailsford op de vraag van een journalist of Bernal niet heel jong is. “Je hebt de fysieke, mentale leeftijd, maar wat is dat? Hij is er klaar voor en dat is het allerbelangrijkste.”

“Inderdaad, ik ben nog heel jong”, aldus de eindwinnaar van ook de Ronde van Californië in 2018 en de Ronde van de Toekomst in 2017. “Maar ik weet me omringd door een ploeg met heel veel ervaring. Alles gaat veel gemakkelijker als je zo’n jongens naast je hebt. Ik moet hen gewoon volgen en zij brengen me in de positie waar ik moet zijn. Ik ga rustig met dat leiderschap om en maak me geen zorgen. De ploeg is klaar.”

Overigens trainde Bernal vrijdag niet mee met zijn team, maar hij werkte een sessie op de rollen af in het teamhotel.