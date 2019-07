FantAStival 2019: sun, sound & vision

As - De bibliotheek van As heeft zichzelf stevig op de kaart gezet met een origineel eigen zomerfestival: fantAStival profileert zich als een ‘ecosociocultureel’ evenement voor jong en oud en was dit jaar al aan haar 17de editie toe.

De uit een schilderij van Bruegel geplukte middeleeuws site van de Sint-Aldegondiskerk baadde ook dit jaar weer in de stralende zon en lijkt wel op maat gemaakt voor dit levendige volksfeest. Het programma bood een diversiteit die je op weinig grote festivals terugvindt.

Aan de bibstand konden bezoekers de plannen van de toekomstige nieuwe bibliotheek bekijken of zich languit in een ligzetel uitstrekken met een boek. De ‘Zentent’ was de oase van rust waar yogasessies afwisselden met intieme muzikale en beeldende performances of een spoedcursus ‘start to meditate’. In de kerk kon je de bizarre installaties van ‘KnokeRon’ bezichtigen. Op de festivalweide haalde een DJ grooves uit een kartonnen doos, er was een gezellig marktje. In een magnifieke woonwagen speelde theater Muto de allereerste try-out van ‘Josser’ en er was een waaier van creatieve workshops en activiteiten te beleven.

In de torenkamer had zich voor de gelegenheid geen kerkuil, maar een verteller genesteld en een half verborgen kapelletje werd ‘Cinema FantAStico’, ‘de kleinste bioscoop ter wereld’.

En dan was er live muziek in de kerk: komisch-melancholische Nederlandstalige folk van Fristap, een krachtig solo optreden van ex-Romans frontman Laurens van Waterloos en als sluitstuk de éminence grise van de Belgische instrumentale muziek: André Brasseur.

De man is bijna tachtig, maar speelde op fantAStival samen met zijn band de Aldegondiskerk plat.