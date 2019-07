Iconische laars van Maison Margiela bestaat dertig jaar

De zogenoemde ‘Tabi’-laars van Maison Margiela bestaat dertig jaar en dat viert het Franse merk met een capsulecollectie als ode aan het schoeisel met de gesplitste top. Naast schoenen, maken ook accessoires deel uit van de lijn.

De collectie bestaat uit twaalf stuks en vooral uit… schoenen. Zo zijn er laarzen verkrijgbaar in speciale uitvoeringen, denk aan een paar met verfspatten en dijhoge laarzen. Er zijn ook kleine hebbedingen voorzien, die geïnspireerd zijn op het schoeisel zoals een flesopener en een tasje in de vorm van de Tabi’s. Wie liever een ode brengt aan de schoenen met een T-shirt: er is ook een bovenstuk te koop met de voetafdruk met de herkenbare gespleten tenen.

Deze collectie is een samenwerking met de Canadese luxewebshop Ssense en exclusief daar verkrijgbaar. Prijzen van de items schommelen tussen de 230 en de 1.500 euro.