Nibali: “Pas na de Planche des Belles Filles weet ik of ik voor gele trui kan gaan”

Vincenzo Nibali, Tourwinnaar in 2014 en onlangs nog de nummer twee in de Giro, wil de zesde etappe die aankomt op Planche des Belles Filles afwachten vooraleer uitspraken te doen omtrent zijn verwachtingen voor deze Tour, zo bleek uit het persmoment op vrijdag.

Eerder lieten Nibali en de ploeg doorschemeren dat de 34-jarige Italiaan na zijn uitstekende Giro zou mikken op ritzeges in de Tour. “Pas na Planche des Belles Filles kan ik inschatten of de conditie goed genoeg is om voor een eindklassement te gaan”, vertelde de ‘Haai van Messina’.

Een eerste belangrijke afspraak voor de ploeg volgt er zondag al, met de ploegentijdrit doorheen de Brusselse statige lanen. Daarvoor heeft Bahrain-Merida Rohan Dennis in de rangen. De 29-jarige voormalige werelduurrecordhouder kwam vorig seizoen over van BMC, waar hij jarenlang een essentiële schakel was in het tijdritgeheel.

“Zondag kunnen wij voor de zege gaan”, klinkt het zelfverzekerd bij Nibali. “Het komt er dan vooral op aan hoe je als ploeg presteert: wie moet er op kop en op welk moment. Wij hebben de knowhow in huis om dat aan te pakken. Daarnaast komt er wat geluk bij kijken. Het is een belangrijke etappe, want de ploegentijdrit kan voor serieuze verschillen in het klassement zorgen. Het verschil tussen het eerste en laatste team kan misschien zelfs meer dan twee minuten zijn.”